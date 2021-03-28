شكرا لمتابعة خبر عن نور مكة من أوائل مستشفيات المملكة تحصل على إعتراف المنظمة العالمية لعلاج هشاشة العظام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

كشف المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي د/وائل الميمني عن حصول مستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي لشهادة إعتراف بمركز هشاشة العظام كمركز معتمد لعلاج الهشاشة دولياً من المنظمة العالمية لهشاشة العظام ليكون بذلك من أوائل المراكز المعتمدة على مستوى المملكة وضمن 48 دولة على مستوى العالم معتمدة لممارسة الطرق العالمية .

من جهته أوضح رئيس قسم العظام د/ سالم باحعيفر قائلاً "حقق المستشفى كل المعايير الأساسية والفرعية للحصول على الاعتراف.

من بينها سياسات وإجراءات مختلفة جرى فيها تحسين طرق العلاج إلى أرقى المستويات العالمية.

حيث أشار د/ عبدالعزيز السلماوي أخصائي جراحة عظام الى أن اعداد المصابين عالمياً بكسر نتيجة الهشاشة ما يقارب 2 مليون سنوياً بتكلفة 13مليار دولار.

بالإضافة الى عدد مراجعي عيادة الهشاشة في مستشفى النور التخصصي 4560 مريض لعام 1441هـ.

وعدد المرضى المراجعين الذين يعانون من كسور نتيجة الهشاشة 6875 مريض.

وعدد المرضى الذين تم مناظرتهم منذ بداية العيادة 10789 مريض.