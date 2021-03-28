اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.

وقال التحالف: إن ميليشيات الحوثي مستمرة باستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرًا إلى أنه يأخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من أي اعتداء إرهابي، وفق العربية.

كان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أكد في وقت سابق من اليوم الأحد، تدمير زورقين مفخخين لميلشيات الحوثي قبل تنفيذ هجوم من الحديدة.

وأكد التحالف أن الميليشيات مستمرة بتهديد طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية، موضحا أن الميليشيات تتخذ اتفاق استوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة.