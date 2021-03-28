سفير بريطانيا بالرياض: ندعم السعودية في دفاعها عن نفسها ضد هجمات الحوثي

أكد السفير البريطاني في الرياض نيل كرمبتون، اليوم الأحد، دعم بلاده للسعودية في دفاعها عن نفسها ضد هجمات الحوثي؛ وذلك عقب تأكيد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تدمير زورقين مفخخين لميليشيات الحوثي.

وقال نيل كرمبتون، في تصريحات صحفية: «ندعم السعودية في دفاعها عن نفسها ضد هجمات الحوثي»، مؤكدًا أن مهاجمة منشآت النفط في السعودية تصعيد خطير.

وأضاف السفير البريطاني في الرياض، خلال تصريحات صحفية نقلتها «العربية»: «نعرف أن الأسلحة التي تستخدم في مهاجمة السعودية إيرانية».

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أكد اليوم الأحد، تدمير زورقين مفخخين لميليشيات الحوثي قبل تنفيذ هجوم من الحديدة، موضحًا أن الميليشيات مستمرة بتهديد طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية وفقًا لـ«العربية».

وأشار التحالف إلى أن الميليشيات تتخذ اتفاق استوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة.

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