الحصيني يتوقع خريطة المناطق المتأثرة بالرياح خلال الساعات القادمة

توقع خبير الأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، أن يشهد اليوم الأحد، نشاطًا للرياح من شبه قوية إلى قوية مثيرة للغبار ومحركة للرمال.

وأضاف– عبر حسابه بموقع تويتر– أن الرياح تؤثر على المنطقة الشرقية ودول الخليج العربي، ناصحًا قائدي المركبات بالحذر من تجمع الرمال على الطرق الرابطة بينها.

كما توقع الحصيني، أن تؤثر الرياح على نواحي غرب المملكة ساحل البحر الأحمر الشمالي والأوسط ونجران.

وأضاف، أن الأجواء ستكون من مائلة للاعتدال إلى معتدلة نهارًا، إلى مائلة للبرودة في الليل على الوسطى والشرقية وباردة ليلاً على الشمالية والمرتفعات الجبلية، ناصحًا من يخرج للبر أو الاستراحة في الليل في أماكن مفتوحة بأن يحتاط في الملابس الشتوية مساء الأحد والاثنين والثلاثاء في المناطق المذكورة.

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