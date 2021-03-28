بالصور.. 130 شخصًا يتلقون لقاح كورونا في حملة تطعيم بلدية وادي جازان

نفذت بلدية وادي جازان –بالتعاون مع مستشفى أبو عريش العام، الأسبوع الماضي– حملة تطعيم ضد «فيروس كورونا»؛ وذلك بمقر البلدية.

وأوضح رئيس البلدية مفرح بن محمد الألمعي أن الذي تلقَّوا اللقاح إلى نهاية يوم الخميس الماضي، بلغ عددهم نحو (130) من موظفين ومواطنين وأجانب.

وقال الألمعي إن الحملة مستمرة لأسبوع آخر، وتأتي ضمن الجهود التي تبذلها الأجهزة الحكومية كافةً في رفع الوعي حول لقاح فيروس كورونا والتحصين منه؛ وذلك للحفاظ على صحة المواطن والمقيم.

وأشار الألمعي إلى أن البلدية –بالتعاون مع الجهات المختصة– تبذل قصارى جهدها للتصدي لهذه الجائحة؛ وذلك من خلال مبادرة حملة التطعيم؛ هذا بجانب أعمالها الرقابية على المنشآت التجارية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.