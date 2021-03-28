السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة على منطقة تبوك



تبوك 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم, تضمن رياحاً نشطة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتدنياً في مدى الرؤية على محافظات الوجه وأملج وحقل وضباء وشرما بنيوم .

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الخامسة مساءً.

// انتهى //

10:44ت م

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