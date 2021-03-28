

موسكو 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واس

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضي، 17176 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2.772.401 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 75.870 حالة وفاة.

// انتهى //

08:57ت م

0028



موسكو 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضي، 17176 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و90 وفاة .وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2.772.401 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 75.870 حالة وفاة.// انتهى //08:57ت م0028

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 90 وفاة و17176 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.