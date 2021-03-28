السعودية اليوم / الهند تسجل 62 ألفا و714 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيودلهي 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم تسجيل 62 ألفا و714 إصابة جديدة بفيروس

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 312 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 161 ألفا و552 حالة.

// انتهى //

07:48ت م

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نيودلهي 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم تسجيل 62 ألفا و714 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 11 مليونا و971 ألفا و624 حالة.وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 312 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 161 ألفا و552 حالة.// انتهى //07:48ت م0026

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