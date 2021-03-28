السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 482 إصابة جديدة بكورونا



سيئول 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 482 إصابة جديدة بفيروس

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1,722.

// انتهى //

06:03ت م

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سيئول 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية 482 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مما يرفع العدد الكلي للإصابات إلى 101,757 إصابة.وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1,722.// انتهى //06:03ت م0025

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