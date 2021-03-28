السعودية اليوم / البرازيل تسجل 85948 إصابة و3438 وفاة جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس تسجيلها 85948 إصابة جديدة بفيروس

وطبقا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن 12 مليونا و490362 إصابة بفيروس كورونا، كما ارتفعت حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 310550 شخصا​​​.

// انتهى //

03:13ت م

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برازيليا 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس تسجيلها 85948 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و3438 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وطبقا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن 12 مليونا و490362 إصابة بفيروس كورونا، كما ارتفعت حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 310550 شخصا​​​.// انتهى //03:13ت م0019

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