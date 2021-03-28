سياسي / الرئيس النيجيري يلتقي بنظيره التشادي



أبوجا 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واس

التقى الرئيس النيجيري محمد بخاري أمس في العاصمة النيجيرية أبوجا بنظيره التشادي إدريس ديبي.

وأوردت وكالة الأنباء النيجيرية أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية وتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

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