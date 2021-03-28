السعودية اليوم / عسير تشارك في تفعيل "ساعة الأرض"



أبها 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واس

شاركت منطقة عسير مساء أمس، في تفعيل الحدث العالمي " ساعة الأرض" من خلال إغلاق الإنارة عن أبرز المواقع والمعالم في المنطقة .

جاء ذلك إثر توجيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، لأمانة المنطقة والبلديات التابعة لها بالتفاعل مع هذا الحدث العالمي السنوي .

وأشارت أمانة المنطقة إلى أنها قامت بإطفاء إنارة ساحة إمارة منطقة عسير و ممشى وسط أبها وجبل ذرة وجبل أبوخيال والقرى التراثية بالمنطقة والحصون والقلاع ،وذلك لمدة ساعة واحدة من الساعة 8.30 وحتى الساعة 9.30 مساء.

يذكر أن " ساعة الأرض " حدث عالمي سنوي من تنظيم الصندوق العالمي للطبيعة يتم خلاله تشجيع الأفراد والمجتمعات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة بهدف التوعية بأضرار الانبعاثات الكربونية الناتجة من استهلاك الكهرباء والتي تتسبب بحدوث ظاهرتي الاحتباس الحراري والتغير المناخي إضافة إلى التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة.

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