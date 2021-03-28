ارتفاع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 بـ 182.9 ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 28 مارس 2021، وسط ترقب لاتجاهات أسعار المعدن النفيس عالميًا.

وزاد سعر جرام عيار 24 إلى 209.82 ريال (55.77 دولار).

الذهب عيار 21

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 182.99 ريال (48.80 دولار).

وشملت الارتفاعات سعر جرام الذهب عيار 18 مسجلًا 156.85 ريال (41.82 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 121.99 ريال (32.53 دولار).

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