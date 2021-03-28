الأمن السيبراني يصدر تحذيرًا عالي الخطورة حول تحديثات Apple

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني اليوم تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة بشأن تحديثات أمنية في منتجات Apple.

ثغرة أمنية

وأوضح المركز، في بيان له اليوم الأحد، أن Apple أصدرت عدة تحديثات لمعالجة الثغرة في عدة منتجات، كاشفة أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتنفيذ هجمة البرمجة عبر المواقع (.Cross-site scripting (XSS

تحديث النسخة

وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة حيث أصدرت Apple توضيحًا لهذه التحديثات التالية:

https://support.apple.com/en-us/HT212258

https://support.apple.com/en-us/HT212257

https://support.apple.com/en-us/HT212256



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