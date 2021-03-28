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الأمن السيبراني يصدر تحذيرًا عالي الخطورة حول تحديثات Apple

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-28

الأمن السيبراني يصدر تحذيرًا عالي الخطورة حول تحديثات Apple

الأمن السيبراني يصدر تحذيرًا عالي الخطورة حول تحديثات Apple

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني اليوم تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة بشأن تحديثات أمنية في منتجات Apple.

ثغرة أمنية

وأوضح المركز، في بيان له اليوم الأحد، أن Apple أصدرت عدة تحديثات لمعالجة الثغرة في عدة منتجات، كاشفة أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتنفيذ هجمة البرمجة عبر المواقع (.Cross-site scripting (XSS

تحديث النسخة

وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة حيث أصدرت Apple توضيحًا لهذه التحديثات التالية:

https://support.apple.com/en-us/HT212258

https://support.apple.com/en-us/HT212257

https://support.apple.com/en-us/HT212256


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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