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شكرا لقرائتكم الأمن السيبراني يصدر تحذيرًا عالي الخطورة حول تحديثات Apple ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الأمن السيبراني يصدر تحذيرًا عالي الخطورة حول تحديثات Apple
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني اليوم تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة بشأن تحديثات أمنية في منتجات Apple.
ثغرة أمنية
وأوضح المركز، في بيان له اليوم الأحد، أن Apple أصدرت عدة تحديثات لمعالجة الثغرة في عدة منتجات، كاشفة أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتنفيذ هجمة البرمجة عبر المواقع (.Cross-site scripting (XSS
تحديث النسخة
وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة حيث أصدرت Apple توضيحًا لهذه التحديثات التالية:
https://support.apple.com/en-us/HT212258
https://support.apple.com/en-us/HT212257
https://support.apple.com/en-us/HT212256
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