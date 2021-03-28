اخبار السعوديه

اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي لاستهداف المدنيين بخميس مشيط

0 نشر
editor25 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي لاستهداف المدنيين بخميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-28

اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي لاستهداف المدنيين بخميس مشيط

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية ، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.

استهداف المدنيين

وأكد التحالف أن ميليشيات الحوثي مستمرة باستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وتابع التحالف “نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من أي اعتداء إرهابي”.

تدمير زورقين

وفي وقت سابق، أعلن التحالف تدمير زورقين ملغومين كانت الميليشيا المتحالفة مع إيران تخطط لاستخدامهما في هجوم “وشيك” ينطلق من ميناء الحديدة على البحر الأحمر.
شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا