شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي لاستهداف المدنيين بخميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-28
وفي وقت سابق، أعلن التحالف تدمير زورقين ملغومين كانت الميليشيا المتحالفة مع إيران تخطط لاستخدامهما في هجوم “وشيك” ينطلق من ميناء الحديدة على البحر الأحمر.
اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي لاستهداف المدنيين بخميس مشيط
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.
استهداف المدنيين
وأكد التحالف أن ميليشيات الحوثي مستمرة باستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وتابع التحالف “نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من أي اعتداء إرهابي”.
تدمير زورقين
وفي وقت سابق، أعلن التحالف تدمير زورقين ملغومين كانت الميليشيا المتحالفة مع إيران تخطط لاستخدامهما في هجوم “وشيك” ينطلق من ميناء الحديدة على البحر الأحمر.
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