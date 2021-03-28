الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-28

سفير بريطانيا في الرياض: نعرف أن أسلحة الحوثيين إيرانية الصنع

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال السفير البريطاني في الرياض نيل كرمبتون، إننا نعرف أن الأسلحة التي تستخدم في مهاجمة السعودية إيرانية الصنع.

وأضاف السفير البريطاني: “ندعم السعودية في دفاعها عن نفسها ضد هجمات الحوثي”.

وتابع سفير بريطانيا في الرياض، أن مهاجمة منشآت النفط في السعودية تصعيد خطير”.

المبادرة السعودية

وفي وقت سابق، أعلن السفير البريطاني في الرياض، نيل كرمبتون، ترحيبه بمبادرة وقف إطلاق النار في اليمن، التي أعلنتها السعودية.

وقال السفير البريطاني –عبر تويتر-: “أرحب بإعلان المملكة العربية السعودية بشأن وقف إطلاق النار في اليمن”.

وقف إطلاق النار

وتابع: “إن وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني واتخاذ إجراءات لتخفيف القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية أمران ضروريان”.

وأوضح السفير البريطاني أنه “يجب على الحوثيين الآن أن يحذوا حذو السعودية نحو السلام، وإنهاء معاناة الشعب اليمني”.

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