ارتفاع أرباح الكيميائية إلى 74 مليون ريال خلال 2020

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 74 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2020، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 33 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 124 %.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي إلى تحسن الأداء وارتفاع مبيعات قطاع الصناعات الدوائية وقطاع المتفجرات المدنية وانخفاض مخصص الذمم المدينة التجارية وتكاليف التمويل.

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية منخفضًا 46.37 نقطة ليقفل عند مستوى 9417.71 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.

الأسهم السعودية اليوم:

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 365 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 75 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 106 شركات على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا:

وكانت أسهم شركات الإنماء تشب، والإنماء طوكيو م، وصادرات، والمصافي، وإكسا التعاونية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سويكورب وابل ريت، ووفرة، وزين السعودية، وساب للتكافل، وجدوى ريت الحرمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 4.12%.

الأكثر نشاطًا:

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء طوكيو م، وزين السعودية، والإنماء، والمصافي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وصادرات، ووفرة، والإنماء طوكيو م، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 524.78 نقطة ليقفل عند مستوى 23756.08 نقطة، وبتداولات بلغت 26 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 240 ألف سهم تقاسمتها 781 صفقة.

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