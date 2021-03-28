إحباط تهريب (655) كيلوجرامًا من الحشيش

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صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني بأن الدوريات البحرية بقطاع الخفجي التابع للمنطقة الشرقية تمكنت من إحباط محاولة تهريب (655) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وأوضح أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته. Source al-jazirah





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