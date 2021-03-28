حمد بعد وداعه لوافدين بالدموع: “كانوا بمثابة إخوة”

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أكد المواطن حمد الهاجري بطل الفيديو المتداول الذي يظهر لحظة مؤثرة لوداع مواطن لاثنين من الوافدين عملا معه لمدة 40 عاماً، بعد أن قررا العودة النهائية لبلدهما، أن علاقته بالوالدين ‏كانت مليئة بالوفاء والاحترام،مشيرا إلى أنها لم تكن علاقة كفيل ومكفول بل علاقة علاقة أخ بإخوته”.

وقال حمد الهاجري “منذ 1402 هـ بدلت النشاط التجاري وتوجهت الي الهند وجلبت عمال هنود وعملوا معي42 سنة، كانت بمثابة أخوة, والواداع كان صعب وكنت أود أن لايغادرون المملكة لكنهم غادروا بسبب تقدمهم في العمر”.

وأكد المواطن على ضرورة احترام العامل حتى يتحرم الأنظمة والقوانين، لافتا إلى أن الشعب السعودي كله خير و َبركة.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر لحظة مؤثرة لوداع مواطن لاثنين من الوافدين عملا معه لمدة 40 عاماً، بعد أن قررا العودة النهائية لبلدهما.

وقال مواطنون بمنصات التواصل الاجتماعي، أن الفيديو يدلل على حسن معاملة المواطن للعاملين، ومشاعره الصادقة تجاههما.

Source slaati

