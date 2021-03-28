امرأة تنتقم من طليقها بتهكير حساباته في جازان

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قررت امرأة في جازان الانتقام من زوجها السابق بعدما قرر الانفصال عنها، مستغلة معرفتها لجميع أرقامه السرية لحسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
وتفاجأ الزوج بعدم قدرته على استخدام حساباته، بعد تغيير زوجته السابقة للحسابات، واستخدامها، ومعرفة المتواصلين معه، ليضطر الزوج إلى فتح حسابات جديدة، وتحذير أصدقائه من التعامل مع الحسابات القديمة له.
وكشفت مصادر أن أغلب قضايا الأزواج التي ترد لمحاكم جازان في الفترة الأخيرة، سببها تفتيش الجوال، واكتشاف علاقات، وعدم التفاهم بين الزوجين، وضعف الثقة بينهما، بحسب الوطن.
Source slaati
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