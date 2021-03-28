العثور على الطفل المفقود بالرياض

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عُثر أمس السبت، على الطفل الذي اختفى مساء أمس من منزل أسرته بحي المونسية في الرياض.

وكشفت المعلومات الأولية أن الطفل سوري يبلغ من العمر “13 عاما”، وعُثر عليه بصحة جيدة، حيث اتضح أنه تعمد إخفاء نفسه لأسباب أسرية.

ويذكر أن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تفاعلوا مع اختفاء الطفل من خلال وسم ” مفقود الرياض”.

Source slaati

