«الأحوال المدنية» توضح مزايا خدمة التعريف الإلكتروني عبر منصة أبشر

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أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مزايا خدمة التعريف الإلكتروني في الأحوال المدنية عبر منصة أبشر.
وتشمل هذه المزايا:
• توفير الوقت والجهد على الوالدين غير القادرين على مرافقة من بلغ السن النظامي من الأبناء للتعريف بهم في الأحوال المدنية.
• تسهم الخدمة في القضاء على عملية التأخر بإصدار بطاقة الهوية الوطنية نتيجة عدم تواجد الوالدين في نفس المدينة أو لأسباب أخرى.
• الخدمة تغني عن استخدام الورق
Source almnatiq
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