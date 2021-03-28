«المرور» يوجه نصيحة مهمة للوقاية من الحوادث على الطريق

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أكدت الإدارة العامة للمرور، على أهمية الحفاظ على المسافة الآمنة بين المركبة التي تقودها والمركبة التي أمامك.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “المسافة الآمنة تحفظ سلامتك وسلامة المركبة التي أمامك؛ فحافظ عليها”.

وتابعت الإدارة العامة للمرور: “حماية لك.. تقيد بالمسافة الآمنة عند القيادة”.

Source almnatiq

