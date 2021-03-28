طبيب سعودي يُخصص يوماً مجانياً بعيادته للمرضى.. وهكذا وصف شعوره (فيديو)

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عيادته الخاصة لمَن يحتاجون إلى العلاج أو يرغبون بالحصول على استشارات طبية.

وقال استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور عواد الذايدي، إنه خصص هذا اليوم المجاني في إطار حبه لأبناء منطقته وشعوره بالمحتاجين من المرضى.

وأضاف خلال إحدى حلقات برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه يشعر في هذا اليوم براحة نفسية وسعادة مختلفة عن الأيام التي تكون فيها الخدمة الطبية بمقابل، مشيراً إلى أن العيادة مفتوحة للجميع وليست للمُحتاجين فقط.

ولفت إلى أن الأمر يعود على نفسيته ومزاجه بالإيجاب حتى وإن امتد وقت العيادة في هذا اليوم، بعكس الأيام الأخرى التي قد يشعر فيها بتذمر.

Source akhbaar24.argaam

