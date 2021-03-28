طائرات القوات الجوية الملكية السعودية تصل باكستان للمشاركة بتمرين جوي(فيديو وصور)

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اكتملت أمس (السبت)، عملية وصول طائرات القوات الجوية الملكية السعودية بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة إلى قاعدة “مصحف الجوية” في جمهورية باكستان الإسلامية؛ وذلك للمشاركة في تمرين مركز التفوق الجوي 2021. وتشارك القوات الجوية الملكية السعودية بعدد من الطائرات المقاتلة من نوع “تورنيدو” وبكامل أطقمھا الجوية والفنية والمساندة، إلى جانب القوات الجوية الأمريكية والقوات الجوية الباكستانية. وشدد قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين المقدم الطيران الركن فايح الروقي، على أن الهدف من المشاركة في التمرين هو دعم أواصر التعاون بين البلدين، وفي إطار الخطط المعدة مسبقاً لرفع الجاهزية القتالية للقوات الجوية والتدريب. Source akhbaar24.argaam





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