مصرع شخص في حادث انقلاب شاحنة مروِّع بالباحة

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني وقوع حادث انقلاب شاحنة مما أسفر عن مقتل شخص.

وأضاف الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 1:06 بعد منتصف الليل بوقوع حادث انقلاب معدة ثقيلة بوادي فيق طريق الباحة بالجرشي.

وذكر الزهراني أنه تم توجيه فرق إسعافية من الهلال الأحمر والقيادة الميدانية للموقع وبمشاركة فرق من الدفاع المدني وعند وصول أول فرقة ومسح الموقع اتضح وجود حالة وفاة بالموقع تسأل الله له الرحمة والمغفرة.