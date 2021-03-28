انقلاب شاحنة يودِي بحياة سائقها

"الخليج 365" (الباحة)

أودت شاحنة بحياة سائقها في طريق الباحة بلجرشي. وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادثة انقلاب معدة ثقيلة بوادي فيق طريق الباحة بلجرشي، مؤكداً أنه تم توجيه فرق إسعافية من الهلال الأحمر والقيادة الميدانية للموقع، بمشاركة فرق من الدفاع المدني، واتضح تسبب الشاحنة في حالة وفاة واحدة، مضيفاً أنه تم نقل جثمان السائق لمستشفى الملك فهد.

