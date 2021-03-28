استشاري يوضح الطريقة الصحيحة لحمل الأشياء

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وجه د.عاصم مخدوم، استشاري في البورد الكندي والأمريكي والحاصل على الزمالة الأمريكية لجراحة مفصل الركبة والورك، نصيحة مهمة عند حمل الأشياء الثقيلة حتى لا تؤدي إلى آلام الظهر وتسبب مشاكل في الفقرات.
وقال د. مخدوم، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إذا أردت أن تحمل شيئاً ؛اجعله قريباً منك وتجنب الانحناء لتفادى آلام الظهر”.
وتابع د. عاصم مخدوم: “كل ما ابتعد عنك الشيء الذي تريد أن تحمله زاد تأثيره على فقرات الظهر”.
Source almnatiq
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