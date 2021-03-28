“الصحة” تبين مدى التعارض بين لقاحي كورونا والحصبة الألمانية

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ردت وزارة الصحة على سؤال حول ما إذا كان هناك تعارض بين لقاحي فيروس كورونا المستجد والحصبة الألمانية.
وقالت الوزارة حول الأمر، إنه لا توجد دراسات توضح الاستخدام المزدوج للقاحات، ولذلك يُنصح بعدم دمج اللقاحات ووضع فترة 14 يومًا بين اللقاح والآخر.
وكانت وزارة الصحة قد دعت للحصول على لقاح كورونا، لتحقيق المناعة المجتمعية اللازمة لعودة الحياة لطبيعتها.
Source almnatiq
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