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الحكومة السعودية الأولى عالمياً في الثقة ….

أعلن مؤشر إيرلمان للثقة إعتلاء الحكومة السعودية المرتبة الأولى في تصنيف الجهات الحكومية الأكثر ثقة على مستوى العالم للعام 2021 م

وتعتبر المملكة هي الأولى بين الحكومات الأكثر ثقة وفقًا لنتائج مؤشر إيدلمان للثقة فقد ارتفعت مستويات الثقة بها من 78% إلى 82% بين يناير 2020 ويناير 2021م ,

وفي نتائج الدراسة التي أجرتها شركة إيدلمان الاستشارية التي تُعنى بالبيانات والتحليل فقد أشاد

أكثر من 33 ألف مشارك في 28 دولة بمشاركة السعودية للمرة الثانية على التوالي حيث تضمنت النتائج

أن الحكومة هي الجهة الأكثر ثقة (82%) تليها الشركات (73%) ثم المنظمات غير الحكومية (61%) ووسائل الإعلام (60%)

ويدّل تصدر المملكة العربية السعودية لمؤشر الثقة في عام 2021م على حرص خادم الحرمين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على إحداث قفزات نوعية في مختلف المجالات ليس في المملكة فحسب بل على مستوى المنطقة.



