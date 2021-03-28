شرطة الشرقية تضبط أحد أطراف حادثة اعتداء شهدته ساحة لـ«فود ترك» بالخبر

ألقت شرطة الشرقية القبض على أحد أطراف حادثة اعتداء شهدته ساحة للـ (فود ترك) بالخبر.

صَرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعرض شخص للاعتداء بإحدى ساحات العربات المتنقلة (فود ترك)، بمحافظة الخبر بتاريخ 13/ 8/ 1442هـ، فقد باشرت الجهات الأمنية بشرطة المحافظة الواقعة في حينه، وتمكنت من القبض على أحد الأطراف المشاركة في الاعتداء، مواطن في العقد الثاني من العمر.

وأشار إلى أنه جارٍ متابعة إجراءات القبض على الآخرين، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم؛ لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.