شكرا لمتابعة خبر عن طبيب يقدم الكشف مجانًا: أشعر براحة لا أجدها في الأيام الأخرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

في مبادرة إنسانية قرر استشار طب الأسرة والمجتمع الدكتور عواد الزايدي، تخصيص يوم مجاني من كل أسبوع للكشف على المرضى دون مقابل مادي.

وقال الذايدي، إنه خصص هذا اليوم في إطار شعوره بالمرضى المحتاجين، مضيفا: " الواحد أنعم الله عليه، واتخرج وصار طبيب والخير موجود " .

وتابع خلال لقاءه ببرنامج " يا هلا " : " والله نفسيا يعود على نفسي ومزاجي بشكل أفضل من الفلوس اللي باخذها ".

وأضاف: " في أيام تقديم الخدمات المجانية أشعر براحة وسعادة نفسية كبيرة لا أجدها في الأيام الأخرى".