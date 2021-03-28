القبض على سيدة بجازان كانت تقود مركبة بسرعة عالية وتتمايل بالطريق يمينًا ويسارًا

أعلن المرور السعودي، السبت، القبض على قائدة مركبة نشرت مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تقود المركبة بسرعة عالية في جازان، وتتمايل بالطريق يمينًا ويسارًا، معرضةً حياتها وحياة الآخرين للخطر.

وقال «المرور السعودي»، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ردًّا على بلاغ من أحد المواطنين: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

وكان أحد المستفيدين وجه بلاغًا للمرور، قائلًا فيه: «سيدة نشرت مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تقود المركبة بسرعة عالية وتتمايل بالطريق يمينًا وشمالًا، معرضةً حياتها وحياة الآخرين للخطر.