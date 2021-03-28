مشاط لـ"دوت الخليج": التحقق الصحي من أولويات وزارة الحج والعمرة

أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط لـ"دوت الخليج"، أن الوزارة تضع عمليات التحقق الصحي والتنظيمي نصب أولوياتها لضمان سلامة ضيوف الرحمن.

وقال إن الوزارة دائما ما تؤكد على قاصدي بيت الله الحرام ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية والتنظيمية وضرورة الحصول على التصريح من تطبيق اعتمرنا والحضور إلى مراكز استقبال المعتمرين الموضح في التصريح حسب الوقت المحدد مسبقا لضمان سلاسة العمليات التشغيلية، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وأضاف الدكتور مشاط أن الوزارة تعمل على توفير بيئة صحية وآمنة لضيوف الرحمن والعاملين في منظومتي الحج والعمرة، ورفع مستوى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتأكد من تطبيق كافة الخطط المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ودعا مشاط جميع قاصدي البيت الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف إلى التأكد من اتباع الارشادات الصحية والتنظيمية متمنيا للجميع دوام الصحة والسلامة.