وقال إن الوزارة دائما ما تؤكد على قاصدي بيت الله الحرام ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية والتنظيمية وضرورة الحصول على التصريح من تطبيق اعتمرنا والحضور إلى مراكز استقبال المعتمرين الموضح في التصريح حسب الوقت المحدد مسبقا لضمان سلاسة العمليات التشغيلية، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
وأضاف الدكتور مشاط أن الوزارة تعمل على توفير بيئة صحية وآمنة لضيوف الرحمن والعاملين في منظومتي الحج والعمرة، ورفع مستوى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتأكد من تطبيق كافة الخطط المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
ودعا مشاط جميع قاصدي البيت الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف إلى التأكد من اتباع الارشادات الصحية والتنظيمية متمنيا للجميع دوام الصحة والسلامة.
كانت هذه تفاصيل خبر مشاط لـ"دوت الخليج": التحقق الصحي من أولويات وزارة الحج والعمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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