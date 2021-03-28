الموعد المحدد لصرف مكرمة الملك سلمان لرمضان 1442

ينتظر الكثير من المواطنين السعوديين المكرمة الملكية التي يقوم الملك سلمان بصرفها بشكل سنوي في شهر رمضان الكريم لعدد كبير من الأسر كمساعدة لهم في توفير احتياجاتهم في هذا الشهر الكريم، مساهمة ومشاركة منه في سد حاجة المواطن السعودي لمواجهة الضغوط الاقتصادية ومشاركة جموع المسلمين الاحتفال بالشهر الكريم.

موعد صرف مكرمة الملك سلمان

في شهر رمضان من كل عام يقوم الملك سلمان بصرف مكرمة ملكية لأصحاب معاشات التضامن، وتبلغ قيمة تلك المكرمة 1000 ريال سعودي، وذلك بالإضافة إلى صرف مكرمة للأشخاص التابعين لهم تبلغ قيمتها 500 ريال سعودي.

في العام الماضي تم صرف المكرمة الملكية بقيمة إجمالية بلغت 1,600,000,000 ريال سعودي، وفي العام الحالي من المتوقع أن يتم زيادة القيمة المادية لمكرمة شهر رمضان عن قيمة العام الماضي، وذلك بهدف الزيادة من أعداد الأسر التي تستحق الحصول على معاش التضامن الاجتماعي، ويتم تحديد قيمة المكرمة عن طريق أوامر يقوم الملك سلمان بن عبد العزيز بإصدارها بشكل سنوي قبل حلول شهر رمضان الكريم.

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مكرمة رمضان لعام 1442

من المتوقع أن تصرف مكرمة الملك سلمان مباشرةً بعد صرف معاش التضامن الاجتماعي، حيث قد تم البدء في صرف المعاش لعدد كبير من المستفيدين منذ تاريخ 14 مارس، وهو الموافق هجريًا للأول من شهر رجب.

من المنتظر أن يتم البدء في صرف المعاش الجديد بدايةً من يوم 13 إبريل، وهو الموافق هجريًا للأول من شهر رمضان، ومن المتوقع أيضًا أنه سيتم الإعلان عن الموعد الذي سيتم فيه صرف المكرمة الملكية في غضون أسبوع.

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