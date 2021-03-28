شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير منظومة الاستثمارات تحقيقا للتنمية الشاملة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقطبت أمانة المنطقة الشرقية العديد من الشركات العالمية والمحلية الاستثمارية لتنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الاستثمارية الكبيرة في المنطقة، هي ضمن أكبر المشاريع على مستوى القطاع البلدي في المملكة.

وأوضح أمين المنطقة م. فهد الجبير أن الأمانة نجحت في تطوير منظومة الاستثمارات في الأمانة عبر جهود استثمارية متطورة تحاكي رؤية المملكة 2030، لافتا إلى أن أولى خطوات تطوير المنظومة هو الارتقاء بمستوى التواصل مع القطاعات والمستثمرين، بهدف تعزيز وتطوير المنظومة الاستثمارية وتدعيمها بعناصر التطوير اللازمة.

وأبان بأن الأمانة تلقت العديد من العروض من شركات استثمارية محلية وإقليمية وعالمية ذات خبرات مميزة للمشاركة في هذه المبادرات والمشاريع الاستثمارية النوعية، لافتا إلى أن هذه الشركات ستعكس جاذبية الاستثمار بالمنطقة، وتعزز من مكانة المملكة الاقتصادية، وترفع من مستوى التنافسية. لافتا إلى أنه ستتم مراعاة تأهيل الشركات بناءً على الملاءة والقدرة المالية وخطط التمويل والخبرات في ذات الأنشطة المقترحة للمشروع والمشاريع المنفذة وخطط التنفيذ والتشغيل لضمان قدرة الشركات على تنفيذ المشاريع بالجودة والكفاءة العالية.

وشدد على أن المبادرات الاستثمارية تأتي امتداداً لجهود الأمانة بالتعاون مع فريق الوزارة وهيئة تطوير الشرقية والقطاعات الشريكة في تحقيق مفهوم الاستدامة المالية وإشراك القطاع الخاص في التنمية، التي ستحدث نقلة نوعية في خارطة السياحة والترفيه ونمط الحياة بالمنطقة الشرقية، وتسهم في تحقيق مبادرات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التوازن المالي في تعزيز مسيرة التنمية والخدمات في المنطقة، ودعم رواد الأعمال والمستثمرين من خلال إيجاد فرص وبيئة استثمارية جاذبة في مدن ومحافظات المنطقة، وتعزيز التنمية الشاملة الاقتصادية والسياحية والخدمية وتوفير الفرص الوظيفية وتوطينها ودعم حركة النهضة الشاملة بالمنطقة.