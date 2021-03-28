شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مبادرات لتحسين الاستدامة البيئية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مدير عام إدارة صحة البيئة بأمانة المنطقة الشرقية د. عبدالسلام الشعيل عن تفاصيل 5 مبادرات أطلقتها الأمانة لتحسين البيئة، وضمان استدامتها، وغرس الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة عليها، بالإضافة إلى أنسنة المدن والاهتمام بالنظافة، وزيادة الرقعة الخضراء.

وأوضح، خلال الملتقى البيئي الافتراضي التوعوي بعنوان «البيئة لنا ولأجيالنا»، أن المبادرات تشمل «غذاؤكم أمانة»، التي تهدف لتقوية ثقة المجتمع في الجهات الرقابية على كل مجالات الأغذية، إضافة إلى مبادرة «شرقية خضراء» لتعزيز زيادة الرقعة الخضراء لغرس الوعي البيئي في الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف، في مرحلتها الأولى، زراعة 500 ألف شجرة في 3 أشهر.

وأضاف أن المبادرة الثالثة هي «حفظ النعمة»، وتستهدف معالجة بقايا الأطعمة بالطرق الصحية الصحيحة في المطاعم والفنادق وغيرهما، من خلال إعادة التدوير، والاستفادة من الأطعمة وتوزيعها على المحتاجين، أما المبادرة الرابعة فهي «برنامج إماطة»، لرفع الوعي ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية بأهمية النظافة والمحافظة على البيئة، بمشاركة القطاعات العامة، مبينا أن المبادرة الخامسة تشمل مشاريع الأنسنة بالمنطقة من خلال الاهتمام بتصميم الحدائق والمتنزهات وتطويرها، وتهيئة مضامير المشي والدراجات الهوائية والجلسات العائلية وألعاب الأطفال وذوي الهمم، وغير ذلك من المشروعات الخدمية.

من جهته، بيَّن مدير إدارة الثروة السمكية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، حسين الناظري، خلال اللقاء، أهمية أشجار المانجروف في البيئة البحرية، مشيرا إلى العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية والترفيهية للأشجار. وقال إنها تعمل على الحد من انجراف التربة، وتقليل الملوثات في الماء وزيادة نسبة الأكسجين، إضافة إلى الفوائد الجمالية والترفيهية، لافتا إلى أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة للعناية بأشجار المانجروف، وتمت زراعة 7 ملايين شجرة في الفترة السابقة، بالإضافة إلى زراعة 1.6 مليون شجرة بوسط وجنوب البحر الأحمر، وذلك من خلال 4 مشاريع بدأت في الأول من أكتوبر 2019.