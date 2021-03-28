شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة مبتكرة.. «درجات إضافية» لتحفيز الطالبات على التسجيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لجأت أكاديمية بجامعة أم القرى إلى فكرة مبتكرة، لتحفيز الطالبات على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ، من خلال منحهن درجات إضافية «إكسترا»، مقابل التسجيل في تطبيق صحتي والحصول على موعد للتطعيم. وقالت الأكاديمية السعودية بالجامعة د. علياء مليباري لـ ”الخليج 365” إن الفكرة جاءت خلال نقاش مع الطالبات حول جائحة كورونا، التي أجبرت الجميع، على تغييرات جذرية واتخاذ قرارات، لم تكن مألوفة، منها الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، وبعدها امتد النقاش حول تلقي اللقاح. وأوضحت «مليباري»، أن الردود جاءت متباينة، ما بين مؤيدة ومعارضة ومتخوفة، من اللقاحات، بسبب الشائعات، وعندها جرى التوضيح للطالبات بأن قيادتنا الرشيدة، لا يمكن أن تغامر بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وبينت أنه لتشجيع الطالبات على التسجيل في تطبيق صحتي، جاءت فكرة الدرجات «الإكسترا»، لكل من تبادر بالتسجيل في التطبيق وتلقي التطعيم، من باب التحفيز، مشيرة إلى أن المبادرة شهدت تفاعلا كبيرا، في غضون ساعات، إذ بادرت الطالبات بالخطوة، وأرسلن لها صورا من عملية إتمام التسجيل.

وأشارت إلى أنها تتابع تفاعل الطالبات من خلال إرسال صورة من تطبيق صحتي على النظام التعليمي الجامعي «البلاك بورد» الخاص بحساب الطالبة.