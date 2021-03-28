شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 مخالفة لأنظمة العمل في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت فرق الرقابة الميدانية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 2039 مخالفة لأنظمة العمل، خلال 21614 زيارة رقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة في الفترة من 18 إلى 24 من شهر مارس.

واستهدفت الجولات متابعة مدى التزام أصحاب المنشآت بالقرارات والتشريعات الصادرة عن الوزارة لتنظيم سوق العمل وضبط المخالفات ومتابعة امتثال المنشآت للإجراءات الاحترازية والتوجيهات الصادرة بهذا الشأن. وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط 2039 مخالفة لأنظمة العمل و166 مخالفة للإجراءات الاحترازية، فيما وجهت الوزارة 2044 إنذارًا. وكانت الوزارة قد تلقت 1025 بلاغًا واردًا عبر مختلف وسائل التواصل، تعامل معها المختصون بشكل مباشر. وأوضحت الوزارة أن جولاتها الرقابية المفاجئة مستمرة على منشآت القطاع الخاص في جميع مناطق المملكة، مؤكدة أهمية الالتزام بتنفيذ القرارات المنظمة لسوق العمل تجنبًا لإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق «معًا للرصد» المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد لاستقبال الشكاوى والبلاغات «19911».