شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 مخالفة لأنظمة العمل في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل
واستهدفت الجولات متابعة مدى التزام أصحاب المنشآت بالقرارات والتشريعات الصادرة عن الوزارة لتنظيم سوق العمل وضبط المخالفات ومتابعة امتثال المنشآت للإجراءات الاحترازية والتوجيهات الصادرة بهذا الشأن. وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط 2039 مخالفة لأنظمة العمل و166 مخالفة للإجراءات الاحترازية، فيما وجهت الوزارة 2044 إنذارًا. وكانت الوزارة قد تلقت 1025 بلاغًا واردًا عبر مختلف وسائل التواصل، تعامل معها المختصون بشكل مباشر. وأوضحت الوزارة أن جولاتها الرقابية المفاجئة مستمرة على منشآت القطاع الخاص في جميع مناطق المملكة، مؤكدة أهمية الالتزام بتنفيذ القرارات المنظمة لسوق العمل تجنبًا لإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق «معًا للرصد» المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد لاستقبال الشكاوى والبلاغات «19911».