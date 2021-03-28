شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تقديم تطعيمات «كوفيد 19» بالصيدليات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت وزارة الصحة في إدراج عدد من القطاعات والمنشآت الصحية ومنها الصيدليات بالمنطقة الشرقية، ضمن الخيارات المتاحة في تطبيق صحتي لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، بعد اكتمال التجهيزات الفنية والبشرية وتطبيق كافة الإجراءات التي تنظم عمل هذه القطاعات، وفق الاشتراطات التي تضمن سلامة الجميع من ممارسين صحيين ومستفيدين.

وكانت الوزارة أعلنت، في وقت سابق، أنها تعمل على خطة توسعية في مراكز إعطاء اللقاحات، بمختلف المدن والمحافظات ومنها المراكز الصحية والمستشفيات وغيرها من القطاعات الصحية والصيدليات، وذلك وفق ضوابط معينة تضمن سلامة الجميع، إضافة إلى تشغيل أكثر من 20 مركزا بنظام العمل 24 ساعة يوميا وعلى مدار الأسبوع خلال الأسابيع القليلة القادمة. يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة للوصول إلى المناعة المجتمعية بإعطاء اللقاحات للمواطنين والمقيمين، والوصول إلى 70% من السكان.