شكرا لقرائتكم خبر عن للعام الثاني.. الثقة في حكومة المملكة الأعلى عالميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حافظت حكومة المملكة على رصيدها المرتفع دوليا في مستويات الثقة، للعام الثاني على التوالي، متصدرة قائمة تشمل 28 دولة حول العالم وفق نتائج مؤشر إيدلمان للثقة 2021م. وارتفعت مستويات الثقة في أداء حكومة المملكة من 78 % في يناير 2020 إلى 82 % يناير 2021م، مضيفةً إلى رصيدها 4 نقاط مئوية أهلتها لتكون في صدارة الدول التي شملها المؤشر كأعلى حكومة في العالم ثقة في أدائها. وعلى الرغم من أن التقرير يشمل «الحكومة، الشركات، المنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام»، إلا أن أيا من الفئات الأخرى لم تتفوق على الحكومة من حيث مستويات الثقة. وتبقى الحكومة في المملكة المؤسسة الأكثر ثقة بشكل عام، متفوقةً على الشركات التي سجلت الثقة بها ارتفاعًا من عدة نقاط بلغت نسبته 73 %، فالمنظمات غير الحكومية 61 % وأخيرًا وسائل الإعلام 60 %.