شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج الفائزين في «تحدي كاوست» وبوابة مكة الرقمية.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوّج صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد الفائزين في مسابقة تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الهادفة لإيجاد أفكار وحلول رقمية للحج والعمرة بالتعاون مع ملتقى مكة الثقافي في دورته الحالية تحت شعار «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟»، كما يشهد سموه توقيع بحوث بوابة مكة الرقمية للبحث الابتكار وهي إحدى مبادرات الملتقى الريادية وتحتضنها جامعة الملك عبدالعزيز.

وأوضح المشرف العام على ملتقى مكة الثقافي سلطان الدوسري أن الأمير خالد الفيصل سيسلم الجوائز للفائزين والتي تبلغ قيمتها مليون ريال إضافة إلى باقة من الجوائز الأخرى، كما يشهد توقيع البحوث الفائزة في بوابة مكة للبحث والابتكار والبالغ عددها 20 بحثًا وسوف يتم توزيع مليوني ريال بواقع 100 ألف ريال لكل بحث فائز.

وذكر الدوسري أن البحوث الفائزة في بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار سوف تسهم في تعزيز الحلول العلمية المبتكرة في جوانب الانتماء الوطني، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والرقمنة في مجال خدمات الحج والعمرة، وتطوير النظم في مجال الأمن السيبراني، والتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، إضافة إلى النظم الرقمية في المحافظة على البيئة.

ونوه المشرف العام على الملتقى الى أن تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لإيجاد أفكار تقنية لتطوير منظومة الحج والعمرة تشارك فيه عدة جهات منها وزارة الحج والعمرة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن باعتبارهم شركاء استراتيجيين وذلك تماشيًا مع الأولويات الوطنية للمملكة ورؤيتها لعام 2030، وتركّز مخرجات التحدي على الارتقاء بتجربة الحج والعمرة التي يخوضها الحجاج والمعتمرون من جميع أنحاء العالم، وكذلك على دفع عجلة الجهود الرامية إلى تحويل مكّة المكرمة إلى مدينة ذكية.