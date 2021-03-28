شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المرحلة الثالثة لتسجيل طلاب الابتدائية المستجدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بدأت وزارة التعليم أمس، تنفيذ المرحلة الثالثة لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين للعام الدراسي القادم عبر نظام «نور» الإلكتروني. وتشمل المرحلة الثالثة تسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين وأبناء الجالية اليمنية والدبلوماسيين. يشار إلى أن المرحلة الأولى التي بدأت في الـ11 من شهر جمادى الآخرة شملت تسجيل الطلاب السعوديين في مدارس التحفيظ الحكومية التي تجرى بها مفاضلة، وتسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية، وتلتها المرحلة الثانية وشملت تسجيل الطلاب السعوديين ومَن أمهاتهم سعوديات من آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية ومدارس التحفيظ. وبينت الوزارة أن تسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسب المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي سيبدأ اعتباراً من يوم الـ5 من شهر رمضان، بينما يبدأ تسجيل من يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص اعتباراً من يوم الـ19 من شهر رمضان.

