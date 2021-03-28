شكرا لقرائتكم خبر عن نيل كرومبتون لـ الخليج 365:للمملكة الحق في الدفاع عن نفسها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شدد سفير المملكة المتحدة لدى السعودية نيل كرومبتون على أهمية المبادرة السعودية لوقف إطلاق النار وإحلال السلام الشامل في اليمن، كونها تعكس الموقف السعودي تجاه الأزمة اليمنية من الناحية السياسية والإنسانية، فضلاً عن إعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، مطالباً المجتمع الدولي بممارسة الضغط على الحوثيين للمشاركة في تنفيذ المبادرة السعودية لكي يحل الأمن والسلام في اليمن.

وقال في حوار شامل مع "الخليج 365"، «لدينا شراكة أمنية مع السعودية، ونحن ندعمها في الدفاع عن نفسها ضد هجمات الحوثيين. وتابع قائلاً “نعرف أن هذه الأسلحة التي تساند الحوثيين تأتي من إيران، وهذا يعتبر تصعيداً خطيراً من الحوثيين، ما يزيد من أهمية المبادرة السعودية لحل الأزمة في اليمن، والتي رحبنا بها».

وأكد السفير نيل كرومبتون أن العلاقات بين بريطانيا والسعودية قوية وتاريخية، وشهدت تطوراً في السنوات الأخيرة، مؤكداً أن الحكومة البريطانية تساند رؤية المملكة 2030، والتبادل مستمر بين الشعبين البريطاني والسعودي، بدليل وجود 18 ألف طالب سعودي يدرسون في بريطانيا، و20 ألف بريطاني يعملون في المملكة.

وأضاف أن الشعب السعودي ودود وكريم، وفخور ببلده وبتقاليده، وفي الوقت نفسه يحب السفر ويهتم بالعالم الخارجي، ويتعلم من خبرات الآخرين «وأنا سعيد بوجودي بينه».

وفيما يلي نص الحوار:

بريطانيا تساند الرؤية 2030

• كيف تنظر إلى العلاقات السعودية - البريطانية، خصوصاً في السنوات الأخيرة؟

•• العلاقات بين بريطانيا والسعودية قوية وتاريخية، وبين البلدين شراكة حديثة تمتاز بقوة العلاقة في جميع المجالات، وشهدت تطوراً في السنوات الأخيرة. الحكومة البريطانية تساند رؤية المملكة 2030، والتبادل مستمر بين الشعبين البريطاني والسعودي، ويدرس في بريطانيا 18 ألف طالب سعودي، وعدد كبير من السعوديين يزورون لندن في فصل الصيف، ويوجد 20 ألف بريطاني يعملون في المملكة، وقبل جائحة كورونا كان هناك 100 ألف بريطاني مسلم يؤدون الحج سنوياً، فالعلاقات بين البلدين تتطور بسرعة بمساندة من الحكومتين البريطانية والسعودية.

• بالأمس القريب، أطلقت المملكة مبادرة بخصوص اليمن، كيف ترى هذه المبادرة؟

•• المبادرة مهمة جداً، ونعرف أن المملكة تساهم في عملية السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، وما أعلنه وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان يصف الموقف السعودي بوضوح تجاه قضايا مثل وقف إطلاق النار وإمكانية إعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، وعلى المجتمع الدولي أن يمارس الضغط على الحوثيين للمشاركة في عملية السلام.

إيران تساند الحوثي

• ماذا عن الصواريخ والطائرات المسيّرة التي يطلقها الحوثي على المدنيين، وعلى ماذا تدل؟

•• لدينا شراكة أمنية مع السعودية، وندعمها في حق الدفاع عن نفسها ضد هذه الهجمات، ونعلم أن هذه الأسلحة تأتي من إيران، التي تساند الحوثيين، وندين هذه الهجمات التي شملت أهدافاً مدنية، ومنشآت نفطية. وهذا يعتبر تصعيداً خطيراً من قبل الحوثيين، مما يزيد من أهمية عملية السلام، ولذلك نرحب بالمبادرة السعودية.

• ماذا عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين؟

•• الاقتصاد السعودي يتطور بسرعة تحت رؤية 2030، وهناك فرص جديدة للتعاون بين الشركات البريطانية والسعودية في مجالات جديدة مثل السياحة، وتوجد صناعات جديدة في مجالات الاقتصاد والمال، وتعاون جديد بين بورصة لندن والبورصة السعودية، وهناك استثمارات بريطانية مهمة في المملكة والعكس صحيح، ونحن نعمل على تشجيع الشركات الجديدة لتؤسس مكاتب بالمملكة، حتى تخلق هذه الشركات فرص عمل للشباب السعودي، وأنا متفائل بمستقبل العلاقات بين البلدين.

نشعر بالأمان في المملكة

• أمضيت عاماً في مهمتك سفيراً لدى السعودية، وعايشت فترة جائحة كورونا، كيف رأيت الحدث هنا؟

•• قدمت للعمل مع بداية كورونا، ونحن في السفارة نشعر بالأمن في المملكة العربية السعودية، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة من البداية كانت حازمة وجادة، وعدد الإصابات في المملكة أقل بكثير من عدد كبير من الدول في العالم، ونشعر بالأمن، ونحن ممنونون للسطات السعودية، وحصلت على اللقاح قبل 3 أسابيع، وبسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أصبحت الحياة مثل العادية، والناس تذهب للمحلات، وبالانتباه نستطيع ممارسة الرياضة، ابني سافر في شهر نوفمبر الماضي ويجد الحياة هنا أبسط من الحياة في لندن ونحن ممنونون للسلطات السعودية.

السعوديون سعيدون بالإصلاحات

• هل سبق أن زرت السعودية من قبل؟

•• نعم زرتها، وأول مرة كانت في عام 1995م.

• كيف لاحظت الفرق بين أول زيارة والآن؟

•• الاختلاف كبير، ونلاحظ التطور العظيم في المجالات الاقتصادية، وفي السنوات الأخيرة شهدنا تغيرات اجتماعية، ووجود فرص عمل للسعوديين، ونحب أن تكون المملكة مفتوحة للسياح، لاسيما أن عدداً كبيراً من البريطانيين زار السعودية قبل جائحة كورونا، شاهدنا تغيراً مهماً، مثلاً في تمكين المرأة، والآن أقابل نساء في كل الوزارات والشركات، والظاهر لي أن الشعب السعودي سعيد بهذه التغيرات الجديدة.

برنامج طموح لحماية البيئة

• ما رأيك في رؤية المملكة 2030 والمشاريع الجديدة؟

•• رؤية 2030 توفر نطاقاً مهماً للتطور الاجتماعي والاقتصادي، والمشاريع الجديدة مهمة من الناحية الاقتصادية والانفتاح للخارج، وسمعت عن مشاريع سياحية كبيرة في العلا والدرعية، ذات أهمية من ناحية حماية البيئة، وكما تعرف في بريطانيا نستضيف مؤتمر الأمم المتحدة لحماية المناخ في نهاية العام، وهذا مؤتمر للحماية لتعزيز المبادرات الدولية لمكافحة التغير المناخي، وأنا شاهدت في المملكة برنامجاً طموحاً لحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي، والبرامج السياحية في البحر الأحمر مهمة من ناحية حماية البيئة، إذ تركز على حماية البيئة البحرية، وهناك برامج مهمة لحماية الشعب المرجانية في البحر الأحمر، وأخرى تحت رعاية وزارة البيئة والزراعة لحماية الأشجار.

مكافحة التغير المناخي

• حدثنا عن مؤتمر الأمم المتحدة لحماية المناخ؟

•• هذا مؤتمر دولي يقام كل سنتين، نستضيفه مع شركائنا وأصدقائنا، والهدف منه اتفاق دولي على إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي، ولتخفيف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى صفر، وفي السنة الماضية شاهدنا مبادرة مهمة تحت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين نريد أن نبني على هذه الإنجازات، مثلاً أيدّ قادة مجموعة العشرين فكرة الاقتصاد الكربوني الدائري، وهذا مهم، وبعض المبادرات الأخرى، ونريد أن نبني عليها وننتقل للمرحلة القادمة.

شعب ودود وكريم

• بعد مضي عام، كيف وجدت المجتمع السعودي؟

•• أنا سعيد جداً هنا، وكما قلت زرت المملكة من قبل، لكن الخبرة مختلفة، والشعب السعودي ودود وكريم، ويشعر بالفخر ببلده وبتقاليده، وفي الوقت نفسه يحب السفر ويهتم بالعالم الخارجي، ويتعلم من خبرات الآخرين، وأنا سعيد بوجودي بينه.

البريطانيون في السعودية

• ماذا عن المقيمين البريطانيين هنا في المملكة؟

•• عددهم 20 ألف بريطاني، ومعظمهم أمضى أكثر من 10 سنوات هنا، ويعملون في مجالات مختلفة كالهندسة والطب والاستشارات، والمملكة العربية السعودية تعجبهم.

مدن سعودية أعجبتني

• ما المدن التي زرتها في المملكة؟

•• زرت مدينة جدة التي لدينا فيها قنصلية، والخبر والدمام التي يوجد بها مكتب تجاري، وقمت بزيارات ممتعة للعلا ونيوم، وجازان، إضافة إلى جزيرة فرسان الجميلة، وأتمنى في المرات القادمة أن أزور أماكن أخرى كحائل والأحساء وأبها والطائف.

• كيف رأيت الأماكن السياحية في المملكة؟

•• الأماكن السياحية جميلة وفيها تنوع في الأماكن التاريخية مثلاً العلا جميلة، ومدائن صالح تثير الاهتمام من الناحية التاريخية، وفي جدة هناك الأماكن التاريخية والأسواق تثير الاهتمام للأجانب، وفي الوقت نفسه البحر الأحمر نظيف وجميل، وفيه أماكن مختلفة، وبعد كورونا المملكة ستصبح مكاناً مهماً للسياح من بريطانيا، ويستطيعون أن يشاهدوا أشياء مختلفة.

• كلمة أخيرة..

•• أنا ممتن للشعب السعودي على حفاوته، ومستقبل العلاقات بين البلدين مشرق.