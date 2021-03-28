شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدة البحر».. يعود للعرض في سينما السيارات بالعاصمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن مهرجان «نور الرياض» عرض الفيلم السعودي المرشح لجائزة الأوسكار «سيدة البحر» في ساحة (سينما الرياض) مساء الأحد. وقال المهرجان عبر حسابه في «تويتر» أمس (السبت) إن الفيلم الذي تصل مدته 150 دقيقة، سيعرض باللغتين العربية والإنجليزية، فيما يتاح للجمهور الحصول على التذاكر عبر بوابة المهرجان، بسعر 100 ريال للتذكرة الواحدة والتي تتيح دخول 4 أفراد في كل سيارة ضمن ساحة كبيرة تتسع لنحو 450 سيارة. وتدور أحداث الفيلم المصنف عمريا +18، حول «قوة الإرادة» في قرية فقيرة يتمسك أهلها ببعض العادات القديمة، والمتمثلة في إجبار كل أسرة على منح ابنة للبحر، حتى يسمح لرجال القرية بممارسة صيد الأسماك.

