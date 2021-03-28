شكرا لقرائتكم خبر عن سبقتها سعودية.. أفريقية تنتظر ولادة 7 توائم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في حالة عالمية نادرة، كشفت وزارة الصحة في جمهورية مالي الأفريقية حمل شابة بتوأم سباعي. إذ نصحها أطباء مستشفى «بوان جي» الجامعي في بامكو العاصمة بالمتابعة خارج البلاد كونها حالة خارجة عن المألوف. ووفق صحف محلية (السبت)، ستضطر الشابة (25 عاماً) الحامل في شهرها السادس لوضع جنينها في المغرب لزيادة فرص نجاة الأجنة. يذكر أن الحالات المسجلة لبقاء الأجنة الـ7 على قيد الحياة تعد على أصابع اليد، ففي عام 1998 وضعت أربعينية سعودية 4 أولاد و3 بنات تمتعوا جميعاً بصحة جيدة، وقبلها بعام وضعت سيدة أمريكية ذات العدد، وفي عام 2008 أنجبت عشرينية مصرية 7 أطفال مبتسرين نجوا جميعاً.

