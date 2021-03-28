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«تبين الفزعة.. أبشري».. سعودي ينقذ فراخ «أم سالم» !

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جدة - خالد شويل - في مقطع فيديو لاقى تفاعلاً واسعاً من رواد التواصل الاجتماعي في ، ظهر شاب سعودي متجولاً بسيارته في البر، مستمتعاً بمشاهدة المناظر الطبيعية في إحدى مناطق المملكة، بينما فوجئ بأنثى طائر تعرف محلياً باسم «أم سالم» وهي تدافع عن عشها، تطير وتحط مرات عدة، فيما يشبه عراكاً مع حيوان ما، وحين لاحظ نظراتها وكأنها تستنجد به، قال بصوت مرتفع: «تبين الفزعة.. أبشري بالسعد»، ونزل من سيارته حاملاً عصاً، ليكتشف أفعى صحراوية تسمى «أم جنيب»، تطارد الطائر، فالتقطها وألقى بها بعيداً عن العش. وفور نشر المقطع على «تويتر» أثنى المغردون على شجاعة الشاب، ونجاحه في إنقاذ فراخ «أم سالم».
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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