شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك: الشموع تضيء ممشى الأمير فهد في «ساعة الأرض» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شاركت أمانة منطقة تبوك عند الساعة الثامنة والنصف من مساء أمس، في فعالية «ساعة الأرض» العالمية، عبر إضاءة ممشى الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك بالشموع، وإطفاء الأضواء لمدة 60 دقيقة في المباني الرئيسية، وأبرز معالم المنطقة التي شملت الحدائق العامة والشوارع والميادين.

وأوضحت الأمانة أن احتفاءها والبلديات المرتبطة بها في المنطقة بـ«ساعة الأرض» يأتي انطلاقاً من اهتمامها بالمشاركة الفاعلة في هذا الحدث المهم الذي يهدف لإيصال رسالة عملية للمواطنين والمقيمين ونشر الوعي المعرفي بأهمية الحفاظ على البيئة وصيانة مواردها للأجيال القادمة وترشيد استخدام الطاقة.

وتعد «ساعة الأرض» حدثاً بيئياً عالمياً يُطلب خلاله من مُلاك المنازل، والمسؤولين عن المنشآت الضخمة، والمعالم المعمارية، إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية، لمدة ساعة واحدة من كل عام، وذلك لرفع الوعي بخطر الانبعاث الحراري الذي تسببه مصادر الطاقة.