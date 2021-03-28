شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. زوج يعنف زوجته بالدمام والجيران يوثقون صرخاتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

وثق مقطع فيديو متداول صرخات فتاة معنفة في الدمام، وسط مطالبات للجهات المعنية بالتدخل لإنقاذها.

ووثقت إحدى جيران الفتاة المعنفة المقطع، موضحة أن صوت صراخها استمر لمدة 24 ساعة، إذ تتعرض للتعنيف على يد زوجها.

وتصدر وسم " معنفة الدمام حي أحد " قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر على مستوى المملكة، إذ ناشد متداولو المقطع بسرعة التدخل.

ومن جانبه تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع المقطع المتداول، موضحا أنه جاري العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة.