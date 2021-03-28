شكرا لمتابعة خبر عن إصابة طفل كفيف بحروق بليغة.. وأمير الباحة يتدخل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

وجّه أمير منطقة الباحة، الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ببحث حالة طفل كفيف، تعرض لحروق بليغة في قدميه.

وأمر أمير الباحة فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، بالرفع بالنتائج عاجلاً، مع توجيهه لصحة المنطقة بدراسة حالة الطفل الطبية، وتقديم الرعاية الكاملة له.

جاء ذلك في تجاوب سريع من الأمير، بعد مناشدته بفتح ملف تحقيق لحالة الطفل المكفوف، الذي أُصيب بحروق شديدة برجلَيْه؛ وذلك لمعرفة المتسبب في ذلك، وسبب رفض والده تلقيه العلاج بمستشفى الملك فهد بالباحة؛ ما تسبب في تدهور حالته الصحية والنفسية.